Influenciadores invadem show de Safadão e fazem a festa; ASSISTA

O show do cantor Wesley Safadão, na noite deste sábado, 29, no Parque de Exposições de Salvador, contou com a participação especial surpresa dos influenciadores digitais Cristian Bell e Franklin Reis. Os criadores de conteúdo invadiram o palco e até cantaram com o público.

"Consegue um microfone aqui para Frank depois [...] Tava com saudade? Em Salvador tá assim, óh", brincou Cristian Bell puxando a música 'Quem bota tudão e toma pau', do grupo de pagodão Blackstyle.

A dupla, conhecida pelos conteúdos humorísticos na internet, ainda puxaram outras canções que são hits do pagode baiano e fez a alegria do público presente na festa.

Cristian e Franklin tiveram uma participação de cerca de 15 minutos durante a apresentação de Safadão.

Vale destacar que Cristian Bell e Wesley Safadão já tiveram parcerias musicais. O humorista é dono da canção 'Vou começar a não prestar', de Theuzinho Cantor, mas que virou sucesso após regravação do cantor sertanejo.

