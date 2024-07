Safadão estuda reduzir quantidade de shows e intensificar projetos

- Foto: Denisse Salazar | Ag. A Tarde

A atração mais esperada da noite, Wesley Safadão, entrou no palco do Parque de Exposições de Salvador, às 23h30. Mas, antes de se apresentar para o grande público, o artista conversou com a imprensa e falou sobre o mês de junho, em que aumenta a quantidade de shows.

“Eu particularmente espero o ano inteiro para chegar ao mês de junho. Agente sabe que é um mês onde as cidades realizam grandes festas, mas acho que tudo que Salvador se promove a fazer com maestria. Gosto de falar sobre o Salvador, que eu já fiz grande show já aqui durante o mês, no Estado da Bahia, em forma super especial", disse ele.

"Então, realmente é uma cultura que tem que ser cada vez mais valorizada, e que a gente possa sempre estar realizando grandes shows nesse período que a gente passa", disse Wesley.

Safadão também falou sobre os projetos futuros e adiantou que no próximo domingo, 30, ele vai apresentar uma nova música em suas redes sociais.

“2024, para todos que estão aqui, está sendo um ano de muita experiência para mim. Eu gosto sempre de falar assim, comecei a cantar aos 12, 13 anos, já tenho 22 anos que faço show, eu acho que a Ivete, o Bel, são inspirações para a gente, mas eu sempre vivi um fluxo muito forte, não só de cantor, mas de cuidar da parte empresarial, de sempre estar envolvido, então naturalmente a segunda-feira, que é no sábado e domingo no descanso do artista, eu estou sempre no escritório trabalhando".

"2024 tem sido um ano de maior experiência para mim, de entender realmente o que é necessário fazer e que eu sempre busco dar o meu melhor", refletiu ele.

"Eu falei que faria uma quantidade de shows, realmente, desde junho, mês de julho e pós julho, agosto pra frente, são datas que vão ser pontuais. Porque tem, na verdade, um projeto que eu quero lançar que já estão no meu bloco de notas desde 2018, 2019, e depois do fluxo, do dia a dia, você entra num fluxo, numa rotina que você não consegue mais. Acho que é um momento que eu dou uma pausa, dou uma freada na quantidade de shows mas a quantidade de projetos vão aumentar. Lançamento de músicas, por exemplo, eu acabei de falar que amanhã eu vou anunciar mais uma gravação”