Jeanne Lima e mais: veja shows gratuitos em São Cristóvão | A TARDE

Com o Dia dos Namorados e festejos juninos, o Salvador Norte Shopping terá uma programação intensa neste mês de junho. A programação terá artistas que vão do forró ao arrocha, estilos recorrentes na festa popular.

>>> “Arraiá do Coração” reúne shows gratuitos no Centro

Silvanno Salles se apresenta nesta quinta-feira, 6, em um show gratuito aberto para todos os clientes, com um repertório romântico, no shopping, localizado em São Cristóvão. A apresentação acontecerá às 19h, no Piso L3.

Conhecido pelo bordão ‘O Cantor Apaixonado’, o artista que teve a música ‘Romance’ publicada nas redes sociais pelo ator Will Smith, se prepara para estrear uma turnê nos Estados Unidos.

Estakazero, Silvanno Salles, Jeane Lima, Cangaia de Jegue, entre outros nomes animam o público. Para as crianças, terão apresentação de quadrilhas e outras atrações.

Confira a programação completa de shows:

05/06 - Quarta-feira – Estakazero - Praça Central (Piso L1) 12h às 13h

06/06 – Quinta-feira - Silvanno Salles – Palco Amvox (L3) – 19h

07/06 – Sexta-feira - Jeane Lima - Praça Central (Piso L1) – 12h às 13h

07/06 - Apresentação de quadrilhas - Palco Amvox (Piso L3) - 18h

08/06 – Sábado - Forró do Esqueminha- Palco Amvox (L3) – 19h

09/06 – Domingo - Cadeira de Brin (infantil) – Palco Amvox (L3) - 15h

12/06 – Quarta-feira – DIA DOS NAMORADOS - Dan Valente e Kina Rodrigues – Palco Amvox (L3) - 19h

14/06 - Sexta-feira - Cangaia de Jegue - Praça Central (Piso L1) – 12h às 13h

14/06 - Apresentação de quadrilhas - Palco Amvox (L3) - 18h

15/06 – Sábado - André e Mauro Palco Amvox (L3) – 19h

16/06 – Domingo - Norberto Curvello (infantil) – Palco Amvox (L3) - 15h

21/06 - Trio Sanfoneiro - Palco Amvox (L3) – 15h

21/06 - Apresentação de quadrilhas - Palco Amvox (L3) - 18h

22/06 - Trio Sanfoneiro - Palco Amvox (L3) – 15h

23/06 - Trio Sanfoneiro Palco Amvox (L3) – 15h

