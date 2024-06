Jequié abre a Vila Junina e inicia oficialmente o São João 2024

- Foto: Divulgação

A Praça Rui Barbosa, em Jequié, sediou a abertura da programação da Vila Junina 2024. O palco montado na parte central da Praça Rui Barbosa presta homenagem ao ator, coreógrafo e artista, Lúcio Novaes, falecido no início deste mês de junho.

LEIA TAMBÉM

"Somos uma mistura, mas o forró deve prevalecer", defende Pirilampo



A abertura da programação contou com a “Vilinha Junina”, uma iniciativa que desenvolve e executa quadrilhas juninas como parte da introdução à valorização e reconhecimento da Cultura e Tradição das festas juninas com os estudantes da Educação Infantil.

Também houve o concurso Garota Junina 2024, com candidatas das escolas municiais. As estudantes Júlia Fernanda Pinheiro, do Centro Educacional Presidente Médici, ficou em 1º Lugar; Gabrielly Andrade, do Colégio Municipal Integral Stela Câmara Dubois, 2° Lugar; e Crystal Souza, da Escola Municipalizada Professora Georgina Miranda Pereira, ocupou o 3° Lugar.

Durante a programação, o prefeito Zé Cocá anunciou a abertura dos festejos de São João da cidade e chamou ao palco o cantor Norberto Curvello, que fez a animação do público presente na Vila Junina.

Secretário de Cultura e Turismo, Domingos Ailton afirmou que a gestão se preocupou desde o início em contemplar os artistas locais, preservar a Cultura, tanto com os artistas que contribuíram para a história do forró.

Ele contou ainda sobre outras homenagens durante a festa. "Vamos homenagear Stevito dos Teclados, no receptivo da Estação Rodoviária, a praça da alimentação daremos o nome de Cosme Faustino, que foi um grande forrozeiro de Jequié. No Mercado Municipal, iremos celebrar João Faustino, já no palco principal da Praça da Bandeira, Mirailton Sá, que nos deixou recentemente e no palco da Vila Junina, Lúcio Novaes, artista, coreógrafo, professor, dançarino, um personagem vivo que marcou a história do São João de Jequié".