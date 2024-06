"Somos uma mistura, mas o forró deve prevalecer", defende Pirilampo

- Foto: Vinícius Viana

No São João, o forró deve ser o protagonista. A frase é do cantor Ylan Pirilampo, uma das atrações do terceiro dia de festas no Parque de Exposições, neste sábado, 15, no São João da Bahia.

Antes de subir ao palco, ele afirmou que, apesar da Bahia ser uma mistura de gêneros musicais, durante o São João, o forró deve ganhar mais evidência.

"O anfitrião é o forró, mas quem sou eu para falar que não deixo de tocar uma ou outra atração ou outro gênero? O forró tem que ser representado, cada um deve levantar a bandeira do forró, falar, reivindicar os seus direitos por estar no momento do forró, no momento de São João, a gente sabe que é um momento diferente", contou.

"Cada um tem que levantar a sua bandeira. Eu represento a minha. A gente tem uma mistura, mas prevalecendo o forró, sempre.