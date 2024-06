Jerônimo: "Festas privadas estão perdendo para a programação pública" | A TARDE

Durante o lançamento do São João na Bahia 2024, o governador do estado, Jerônimo Rodrigues (PT), avaliou o cenário de festas juninas privadas que foram canceladas neste ano.

Em sua avaliação, festas públicas, de acesso gratuito, estão ocupando o espaço antes dominado por eventos particulares.

"A interpretação nossa é que essas festas, do meio mais particular, elas vão perdendo força no que diz respeito à concorrência com a programação cultural pública", disse o governador, que comparou ao que ocorre durante o Carnaval.

"No Carnaval, os camarotes e os blocos privados continuarão. Mas nós estamos oferecendo possibilidade de pipoca, para todos que queiram participar".

Jerônimo disse ainda que os 12 dias de festa visam acompanhar a programação dos municípios.

"Às vezes tem um município ali perto que não quer concorrer com outro município, então faz depois o São Pedro, às vezes, mas não quer concorrer com a aparição do São João, que é a mesma população. O que a gente fez? A gente se adequou à programação dos municípios. Então, ficam aí 13, 14 dias de programação. Até a véspera do 2 de julho, nós teremos uma programação apoiada pelo governo".

Jerônimo avaliou ainda a participação de diferentes ritmos na programação. Segundo ele, a invasão de ritmos diversos na festa não descaracteriza o clima junino.

"Tem para todo gosto. A gente tem o tradicional forró pé-de-serra, bandas e cantores para todos os gostos. As pessoas se organizam e vão para a festa. Eu não entendo que isso descaracterize o São João".

