Tema e homenageado do São João Bahia 2024 são divulgados; confira | A TARDE

O tema e a programação do São João Bahia 2024 foram apresentados pelo governo do estado nesta terça-feira, 28, em evento no Parque de Exposições, um dos espaços que sediará os festejos.

Além do espaço que fica na Av. Paralela, o Pelourinho e o bairro de Paripe, no Subúrbio Ferroviário, também serão palcos para os shows.

Durante o evento, o governador Jerônimo Rodrigues anunciou o tema e o homenageado da festa.

"Nós estamos chamando de 'O Maior São João do Mundo', é o tema desse ano", disse ele, que anunciou o artista homenageado.

"Fizemos uma homenagem à família Lordão. É possível que tenha alguns aqui que não saibam, mas a grande maioria teve uma festa de formatura, uma festa de casamento, um baile, final de ano embalado pelo grupo musical Lordão e Kocó deixou muitas marcas na história da gente", disse Jerônimo.

"Ano passado a gente homenageou outro grande artista, Moraes Moreira, e agora nós estamos homenageando Kocó".

O governador afirmou ainda que pedirá aos artistas que também homenageiem Kocó.

"Durante todo Santo Antônio, São João e São Pedro, aqui no Parque de Exposições, no bairro Paripe, no Pelourinho, e todo o interior, nós faremos referência. Estaremos homenageando um dos maiores grupos do mundo também, que é o Lordão, em nome de Kocó, que nós perdemos recentemente".

Clóvis de Figueiredo, conhecido como Kocó, morreu aos 72 anos em 19 de fevereiro deste ano duas semanas após realizar um transplante de fígado.

Nascido no Rio de Janeiro, ele morava na Bahia desde a década de 1960 e liderou a banda Lordão por mais de 50 anos e recebeu a Comenda 2 de Julho em setembro de 2023.

