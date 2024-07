J.M Puxado revela superstição com terço: "aconteceram algumas coisas"

- Foto: Denisse Salazar | Ag. A Tarde

O cantor João Marcus, vulgo JM Puxado, revelou que sempre carrega consigo um terço. Primeira atração do São Pedro no Parque de Exposições neste domingo, 30, ele afirmou que quando esqueceu o item, coisas ruins aconteceram.

"Representa mais um símbolo de proteção, ajuda um pouco a diminuir talvez a ansiedade e eu tenho, acho que todo mundo tem um pouco de superstição, e aí eu acho que os shows que eu estou com o terço sempre é um show mais protegido, mais leve, mais tranquilo", disse ele, que citou episódios ruins quando não estava com o terço.

"Já teve show que eu estava sem o terço que aconteceu algumas coisas, eu tropecei, eu caí, alguma coisa do tipo, aí sempre tem aquela superstição, eu não posso esquecer o terço, acho que a primeira coisa que eu coloco no bolso, no carro".

Ele contou ainda a história do nome JM Puxado. JM vem do seu próprio nome, enquanto o Puxado remete ao Forró Puxado.

"O 'Puxado', na verdade, veio de quando eu tocava lá em Natal nos barzinhos, que era o Forró Puxado. E aí eu trouxe esse 'Puxado' porque era uma coisa que a galera atrelava muito naquela época. E aí, quando eu fui pra minha carreira solo, para fazer uma coisa mais pessoal, eu liguei meu nome, J.M., ao Puxado, e foi o J.M. Puxado".

