Luan Santana comenta sobre a 'máfia' dos apps de música

Sertanejo argumentou que não consegue falar sobre o assunto com propriedade - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Um dos assuntos mais polêmicos no mundo da música atualmente é a suposta máfia das plataformas musicais, que tem dividido opiniões na internet. O burburinho foi levantado pelo cantor Léo Santana, que afirmou achar estranho o fato de alguns cantores estarem sempre nas principais colocações das listas de mais tocados, apesar de não serem tão conhecidos pelo público. Em entrevista no Parque de Exposições, em Salvador, Luan Santana opinou sobre isso.

"Quando o artista é de verdade, a gente percebe. Acho que ninguém engana ninguém por muito tempo. Você pode pagar para estar um tempo no topo, mas é como hemodiálise: você tem que estar sempre injetando, enfiando de 'goela abaixo' sua música para as pessoas ouvirem. Música não é isso; se ela é boa, entra naturalmente no coração de quem está escutando", afirmou Luan.

Além disso, ao contrário do 'GG', o sertanejo argumentou que não consegue falar sobre o assunto com propriedade, por não ter acesso ao funcionamento dos apps de música.

"Eu não sei. Não sei te dizer. Acho que só uma pessoa que trabalha internamente no streaming pode dizer isso. Não sei se tem um estudo para descobrir", revelou o cantor.

