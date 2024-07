Lula sanciona lei que coloca quadrilhas como manifestação cultural

Medida foi públicada no dia que é celebrado os festejos de São João - Foto: Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio 'Lula' da Silva (PT) sancionou a lei que reconhece as quadrilhas juninas como uma manifestação da cultura nacional. A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU), desta segunda-feira, 24, no dia de celebração do São João.

A portaria inclui as quadrilhas juninas na lei 14.555, de 2023, que considera as festas juninas como manifestação da cultura nacional. A importância da medida foi defendida pelos senadores antes da sanção.

A expectativa para este ano do Ministério do Turismo é de que mais de 21,6 milhões de pessoas devem curtir os tradicionais festejos pelo Brasil, aquecendo a economia. O Nordeste, região tradicionalmente com mais festejos, deve continuar sendo a com maior número de público.