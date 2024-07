Mais de 20 mil curtem o quarto dia de São João no Parque de Exposições

Público presente no Parque de exposições - Foto: Denisse Salazar | Ag. A tarde

Mais de 20 mil pessoas aproveitaram o quarto dia do São João da Bahia no Parque de Exposições de Salvador, com a festa se estendendo até a madrugada deste sábado, 22.

A contagem foi realizada pela Secretaria da Segurança Pública, utilizando o Sistema de Reconhecimento Facial instalado nos Portais de Abordagem, que elimina repetições.

"Através desta informação da quantidade de público, readequamos a distribuição das Forças da Segurança no terreno", destacou o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner.



Nos eventos de Pré-São João, em comemoração ao dia de Santo Antônio, mais de 65 mil pessoas passaram pelo Parque de Exposições.