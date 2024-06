Mais de 250 pessoas realizaram testes de ISTs em dois dias de festa

Procura por preservativos também está em alta - Foto: Leilane Teixeira / Ag. A Tarde

Festa é sinônimo de prevenção, e no São João não é diferente. Em dois dias de show, mais de 250 pessoas realizaram testes de infecções sexualmente transmissíveis na festa junina no Parque de Exposições, em Salvador.

Entre os testes estão: HIV, hepatite B, hepatite C e sífilis. Além disso, os forrozeiros estão retirando gratuitamente preservativos. A ação está sendo feita no stand “Fique Sabendo”, da Secretaria Estadual da Saúde.

Ao Portal A TARDE, o coordenador da ação, Tiago Jordão, falou sobre o objetivo de iniciativas como essa, que busca conscientizar e prevenir doenças desse tipo. ”O objetivo do stand é oferecer oportunidade para as pessoas fazerem quatro testes de infecções sexualmente transmissíveis: HIV, hepatite B, hepatite C, sífilis, e também de ofertar para elas preservativo masculino e feminino. Além disso, abordar as formas de transmissão, formas de prevenção, sintomas, como identificar e como tratar”.

O coordenador salienta que a busca tem sido satisfatória, visto que, tem superado a expectativa. Segundo Tiago, a previsão era de realizar 200 testes nos três primeiros dias, no entanto, o número já passa dos 250.

“É possível que para próxima semana, que se comemora efetivamente o São João, o número cresça ainda mais. Isso é bom porque mostra que as pessoas estão demonstrando se importar com o assunto e estão se cuidando. É importante que o público venha fazer o teste e se informar, porque a galera hoje não fala muito desse assunto, ainda existe aquele ‘tabu’. Venham e aproveitem para curtir de uma forma saudável”.