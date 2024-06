Público antecipa São João com festa no Parque de Exposições

Família Gonçalves se reuniu para celebração - Foto: Leilane Teixeira | Ag. A TARDE

Nem a chuva que cai na noite desta sexta-feira, 14, afastou o público do São João da Bahia no Parque de Exposições. Embaladas ao som de Durval Lelys, a família Gonçalves não perdeu tempo e tirou o pé do chão curtindo forró e também um bom axé.

Empolgada, Sirlei saiu do bairro de Itapuã acompanhada da filha, Priscila Gonçalves, e a prima, Tânia de Jesus. "Aqui está muito bom, não importa que esteja chovendo. Eu quero é isso: alegria, cerveja e licor, porque só se vive uma vez".

A copeira garantiu ainda que vai curtir a festa outros dias. "É meu primeiro dia, mas ainda virei em outras datas. Não estarei no dia do São João aqui, viajo para Castro Alves. Mas, até lá, vamos estar aqui outros dias também. Todo ano eu venho aqui [no parque], é de lei".

Já passou pelo palco oficial o cantor Netto Brito. Nesse momento, Durval Lelys agita a galera. Mas a noite ainda promete com banda É o Tchan, Solange Almeida, Igor Kannario, Nadson O Feirinha e muito mais.