Márcio Victor: Devemos abrir a cabeça para todos os estilos de música

Vocalista e um dos criadores da banda de pagode baiano Psirico, Márcio Victor defendeu a abertura para diversos gêneros musicais nos variados eventos de música.

Neste sábado, 15, ele se apresenta no São João da Bahia, no Parque de Exposições, e afirmou, antes de subir ao palco, que quer envelhecer fazendo o que gosta.



"Quero ficar minha vida inteira assim, quero estar velhinho cantando, fazendo São João, Carnaval... Hoje a gente vai trazer o samba junino, que é uma coisa que eu queria muito que a gente divulgasse", conta ele.

Ele afirmou que fica incomodado com afirmações sobre segregação de estilos musicais.

"Em festivais a gente deve abrir a cabeça para ouvir todos os estilos de música, principalmente música nordestina, porque o pagode é do Nordeste, o axé é do Nordeste, e isso é nosso. Eu me sinto muito bem nesse lugar, como no Carnaval, e muito obrigado por estar aqui".

O artista celebra ainda o sucesso de 'Pula Pula', seu hit que mistura forró e pagode.

"Sempre estou querendo trazer alegria para o povo, acho muito bacana a iniciativa da festa hoje de ser solidário, da gente estar se divertindo, de trazer a gente para onde a gente está precisando, e dessa festa ser tão plural, para todo mundo. A música que o Nordestino gosta de ouvir está no palco, então a gente vai ter música do São João, vai ter a música do Pé de Serra, e a gente vai fazer a festa independente, mas eu estou feliz", celebra Márcio.