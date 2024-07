Mari Fernandez encerra temporada de shows no Parque: 'Chave de ouro'

- Foto: Andreza Pereira | AG. A TARDE

Com look inspirado nas fitinhas do Senhor só Bonfim, Mari Fernandez vai subir ao palco do Parque de Exposições nesta segunda-feira, 1º, e encerrar a temporada de shows juninos. Somente no período foram mais de 30 apresentações.

Momentos antes do show, ela conta que ama se apresentar na capital baiana.



"Tenho uma história com Salvador muito linda, eu acho que esse é meu sexto grande show aqui, acho que para a gente fechar com o chave de ouro, só tá faltando um 'Mai Sem Fim'. Eu sempre falo que o mais rápido possível eu quero fazer um 'Mai Sem Fim' no Salvador", vibra a cantora.



Sobre o look, ela afirmou que considera o mais bonito dos que usou. "É em homenagem às fitinhas de Senhor do Bonfim e eu espero que a galera goste. Quando o meu stylist mandou, eu falei, cara, ele arrasou em todos, mas esse tá muito lindo, tá muito perfeito, e eu espero que a galera de Salvador e do São João da Bahia gostem", disse ela.



Sobre o repertório, ela promete levar sofrência, mas também diversão.



"Tem de tudo. Tem pra galera beber, e aí tem música agitada pra galera pular, tem as minhas músicas de trabalho, tem também essa mesclagem de músicas de superação, mas também músicas de sorriso. Dá pra você beber, dá pra você sofrer, mas dá pra você superar o ex".



Ela celebra o espaço conquistado pelas artistas mulheres e vibra por fazer parte do grupo de cantoras que se apresentou em diversas cidades.



"Eu fico muito feliz de estar nessa lista, independente do gênero, se é brasileiro ou não, se é bom, se é pobre, se é sertanejo, se é arrocha, se é brega, eu acho que quanto mais juntas a gente ficar, mais espaço a gente vai conseguir e cada vez mais a gente vai juntas trazer a presença das mulheres nos eventos. Eu fico muito feliz que esse ano, pela primeira vez no São João, eu tive o prazer de dividir o show com muitas mulheres".