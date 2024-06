Mudou! Confira a nova ordem das atrações do Parque nesta sexta

Nadson O Ferinha é uma das atrações mais esperadas da noite - Foto: Divulgação

A grade de atrações do Parque de Exposições, em Salvador, nesta sexta-feira, 14, passou por uma mudança no horário das atrações. A principal alteração foi com o É O Tchan!, que passou a ser a penúltima atração da noite.

Com entrada gratuita, os portões da festa foram abertos às 17h e tem previsão de fechamento à 0h.

Confira a nova ordem de apresentação:

Palco

-Netto Brito

-Durval Lellys

-Igor Kannário

-Nadson O Ferinha

-É o Tchan!

-Solange Almeida

Pranchão

-Fábio Carneirinho

-Guig Ghetto

-Pericles e Leonardo