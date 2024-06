Netto Brito exalta participação em São João: 'Não imaginava'

Netto é um dos novos nomes do arrocha - Foto: Uendel Galter/ Ag. A TARDE

Primeira atração a subir no palco do Parque de Exposições de Salvador na segunda noite do São João da Bahia 2024, nesta sexta-feira (14), o cantor Netto Brito revelou incredulidade.

"Eu sempre imaginei que isso iria acontecer, mas não imaginava que iria acontecer dessa forma tão precoce, muito rápida. Graças a Deus foi ligeiro demais. O que está acontecendo em minha vida é coisa sobrenatural. É extraordinário", diz ele sobre o sucesso que vem fazendo.

Na mesma entrevista, ele exaltou o evento. "Esse show foi uma grande oportunidade pra mim. Cantar no maior São João do mundo que é o São João da Bahia. Estou muito feliz, muito abençoado e me sinto grato."

Cantor de arrocha, o artista revelou suas influências musicais. "Eu cresci ouvindo sofrência e arrocha. Eu sempre gostei de música e tenho como referências Pablo, Tayrone e Silvanno Salles. Me inspiro neles e no que eles fazem nos shows. Eu tento trazer para os meus shows só que da minha forma e da minha identidade”, disse.

Além dele, se apresentam nesta sexta É O Tchan, Igor Kannário, Nadson O Ferinha e Solange Almeida.