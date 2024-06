“O forró tem o balanço da rua também", diz Igor Kannário

Kannário opinou sobre outros artistas que cantam pagode com letras “proibidas” - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Cantando pela primeira vez no São João da Bahia, no Parque de Exposições, Igor Kannário celebrou a oportunidade de levar o pagode baiano para uma festa junina. O artista exaltou o forró e disse que preparou um repertório especial, inspirado em nomes do gênero como Alceu Valença.

“Estou muito feliz. É a primeira vez para a gente. Óbvio que o forró tem toda uma influência também na nossa arte, e hoje a gente está trazendo um pouco do nosso jeito, de clássicos que a galera já conhece, juntamente com alguns clássicos do forró, do reggae…A gente está fazendo um mix legal”, frisou.

“O forró tem o balanço da rua também. É arte, faz parte da nossa cultura musical”, completou.

Proibidão

Kannário também opinou sobre outros artistas que cantam pagode com letras “proibidas”. Para ele, todo cantor “começa cantando merda”.

“Eu acho que tudo é arte, tudo é cultura,a gente tem que analisar, porque todo mundo canta aqui, todo mundo começa cantando merda. A gente vai melhorando com o tempo. Essa é uma galera nova, vão melhorar a letra ainda e vão passar por uma fase de transformação, assim como eu passei também. Daqui a pouco eles vão cantar coisa boa, então acho que é respeitável”, disse.