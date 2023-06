"O maior São João é o da Bahia", diz sanfonista de banda de Caruaru

Tradicionalmente autodenominada como "a capital do forró", Caruaru não teve a presença de uma de suas bandas mais famosas no fim de semana em que oficialmente é comemorado o São João.

A rixa regional entre Bahia e Permambuco, levada na brincadeira por Geraldo Azevedo na noite deste sábado, 24, também foi relevada pelo vocalista da banda Fulô de Mandacaru, que se apresenta no Pelourinho na noite deste domingo, 25.

"Hoje, o maior São João do Brasil está no estado da Bahia. Em número de cidades, só aqui foram quase 15 em que nós tocamos", conta o vocalista, em reposta à pergunta do Portal A TARDE. "Inclusive é a terceira vez em que tocamos aqui no Pelourinho", continua.

Lucas Franco | Ag. A TARDE