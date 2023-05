"O São João une as pessoas", afirma vocalista da Cangaia de Jegue

Com o lançamento da música "Bateu saudade", a banda Cangaia de Jegue aquece o repertório para a intensa agenda do São João e celebra a realização das festas juninas sem as incertezas provocadas pela pandemia de Covid-19. Em entrevista ao "Isso é Bahia”, da Rádio A TARDE FM, o vocalista Junior Bonfim, destacou a importância do São João para a cultura e sua influência na vida das pessoas.

"O São João deixou uma saudade enorme. Ele une a gente não só com comida, mas dança, comida, presença em viajar para encontrar as pessoas", ressaltou.

Ainda segundo Junior, diferente de 2022, onde a realização do São João era incerta por conta das restrições da pandemia, o atual cenário possibilitou um maior planejamento e aumentou a expectativa do público.

"O calor do ano passado foi bacana, mas eu senti um pedido pelo São João. Ano passado foi na incerteza se ia ter, foi no susto. As pessoas pedem o São João tradicional, o forró das antigas, a ornamentação da rua, a fogueira", afirmou.

Sobre o lançamento, o vocalista explicou que a música reflete o sentimento da banda e do público. Disponível em todas plataformas digitais, a canção conta com uma nova roupagem musical, mas sem perder a essência do grupo.

"‘Bateu saudade’ é uma música romântica e que remete a alguém que está no coração, mas não está ali presencialmente. Das lembranças do dia a dia, de encontrar com alguém que você gosta. Não é aquela coisa sofrida de alguém que se foi", revelou.

Além da música, Junior detalhou os próximos projetos da banda voltados para o período junino, como o "Barzinho da Cangaia". A proposta, de acordo com ele, é trazer um ambiente ainda mais próximo do público.

"Eu gosto de estar muito perto do público, trabalhar com a quadrilha. Por isso, a gente queria fazer um projeto mais próximo do público, com o palco mais baixo", conta.

O cantor ainda comentou o cancelamento de algumas festas tradicionais no estado. Na última quarta-feira, 24, por exemplo, a 25ª edição do Forró do Piu-Piu, realizada em Amargosa, foi suspensa.

"A gente perde muito porque a festa movimenta a economia e envolve muitas pessoas. É o momento de fazer algumas adaptações nas festas", pondera.