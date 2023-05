Forró do Piu-Piu, em Amargosa, tem edição de 2023 cancelada

A 25ª edição do Forró do Piu-Piu, tradicional festa junina realizada em Amargosa, no recôncavo baiano, foi cancelada. A informação foi divulgada pela produção do evento nesta quarta-feira, 24.

Segundo a nota, o evento terá uma pausa e deve retornar em 2024. "O Forró do Piu-Piu retornará em 2024, com uma festa ainda mais bonita, completa e trazendo toda a energia do São João", diz o texto.

Marcada para acontecer em 24 de junho, no Dia de São João, a festa teria apresentações de Bell Marques, Solange Almeida, Magníficos e a banda Limão com Mel.

Ainda de acordo com a produção, os valores dos ingressos serão reembolsados aos clientes. Para quem comprou nos pontos de vendas dos shoppings, a devolução dos valores vai acontecer entre 29 de maio e 29 de junho.

Já quem comprou os ingressos pela internet, o cancelamento será automático em até 72 horas. Por fim, quem fez o pagamento via pix, terá o valor restituído à conta pagadora em até 15 dias. O estorno será no valor integral, incluindo as taxas e os juros que tenham sido pagos na compra.