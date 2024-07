Pedro Libe revela sonho de feat com artistas baianos: "Sou muito fã"

- Foto: Denisse Salazar | Ag. A Tarde

Após abrir as festas em homenagem a São Pedro no Parque de Exposições nesta sexta-feira, 28, o cantor Pedro Libre, que se apresentou no estado pela 3ª vez, afirmou que o público baiano é diferenciado.

"Aqui na Bahia eles conferem mesmo, é diferente. E o carnaval já disse por aí, a maior festa do mundo, eu acho, acontece aqui na Bahia. E não é só no carnaval, em qualquer tempo que a gente chega e canta aqui é a galera vendo a intensidade, canta, aproveita, curte, bebe pra caramba também", contou ele.

O cantor sertanejo goiano de 27 anos afirmou ainda que faz questão de adaptar o repertório a depender dos públicos, eventos e locais onde se apresenta.

"A gente pode um pouquinho de forró, um pouquinho de axé, um pouquinho de funk... Mas a gente tenta sempre colocar um pouquinho da essência de cada lugar, seja quando a gente vai para o sul ou para o norte, a gente tenta diversificar um pouco", contou ele, que revelou sonho de fazer parceria musical com artistas baianos.

"Tantos que eu sou fã... Leo Santana, Ivete, Claudinha Leite... Sei que é um sonho tão distante, mas nada é impossível. Pra Deus, nada é impossível. E todo mundo sabe que na minha playlist dos dias off eu sempre estou escutando aí os baianos".

Além dele, agitam o público ainda nesta sexta Raphaela Santos, Lincoln Senna, Simone Mendes, Kevi Jonny e Calcinha Preta, além das atrações no Pranchão, como Tay Agazzi, Seu Maxixe, As Nandas e Alice Moraes.