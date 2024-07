Pedro Libe abre as apresentações no Parque de Exposições nesta sexta

Cantor goiano Pedro Libe em sua apresentação no palco principal - Foto: Denisse Salazar | Ag .A TARDE

Depois de muito arrasta pé no São João, os shows da festa de São Pedro começou nesta sexta-feira, 28, no Parque de Exposições, em Salvador.

Leia mais:

Transporte segue reforçado durante São Pedro e feriadão; confira

Centro de Comando e Controle da SSP é reativado por festas de S. Pedro

O cantor Pedro Libe foi o primeiro a subir no palco principal. O goiano cantou muita música sertaneja para animar a galera que chegou nedo no local.

Ainda nesta sexta, 28, outros grandes nomes da música brasileira como Calcinha Preta, Simone Mendes, Lincoln e Kevi Jonny fazem a festa de milhares de pessoas.

Diferente do São João, que reúne apresentações em Periperi e Pelourinho, a festa de São Pedro será concentrada no Parque de Exposições até a próxima terça, 2, quando é comemorada a Independência do Brasil na Bahia.