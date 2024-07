Perto do fim: forrozeiros expressam saudades do período junino

- Foto: Denisse Salazar /AG. A TARDE

O período de festas juninas está chegando ao fim, e a galera presente no Parque de Exposições, em Salvador, nesta segunda-feira (1º), ja está com sentimento de saudades das tradições do período.

Em entrevista ao MASSA!, Iraildes Gramosa, de 51 anos, expressou que vai sentir falta do forró raiz. “O que eu vou mais sentir falta no São João é do forró pé de serra, que esse ano a gente não teve. Eu acho que a Bahia, o Nordeste, o que prevalece é a cultura do pé de serra. E nada contra os cantores baianos, os cantores de Goiás, mas eu acho que o forró pé de serra tem que prevalecer no Nordeste. E hoje o que a gente menos vê é o Forró verdadeiro, aquele dois pra lá, dois pra cá. Então, o que eu estou sentindo já falta é o forró autêntico forró pé de serra”, disse.

Para Hildaleia, de 44 anos, as comidas e bebidas típicas vão deixar saudades. “O que eu vou mais sentir falta no São João da Bahia é o nosso forró pé de serra, que fez muita falta. Além de algumas comidas típicas também, que eu vou sentir muita falta. O milho, o amendoim, a canjica que eu amo também. O licorzinho também não pode faltar!”, expressou.



Breno Augusto, de 29 anos, destacou que o clima e a tradição marcante do período de São João vão deixar boas lembranças.

“O que a gente vai sentir falta é a cultura, né? Porque o São João é uma festa culturalmente nordestina. Pra mim é a oportunidade que o nordestino tem de aparecer, de valorizar o que a gente tem de melhor, nossas tradições, a questão da colheita, da festa em si. E ultimamente, o que a gente mais sente falta, não especificamente do São João desse ano, mas do São João de todos os anos, é da tradição mesmo, daquela festa na roça, do povo que valoriza, de fato, a cultura”, iniciou.

“A gente tá vendo uma mistura, na verdade uma atualização, pra não dizer deturpação da nossa cultura. Esse ano a gente teve mesmo algumas músicas adaptadas que, ao meu ver, fica ruim, mas o que eu sinto falta é isso: a valorização e a tradição”, finalizou.