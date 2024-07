Por que neste sábado é celebrado o dia de São Pedro, o primeiro papa?

Bahia tem forte ligação com São Pedro - Foto: Reprodução | Canção Nova

O dia 29 de junho marca o dia em que os restos mortais de São Pedro foram carregados, junto aos de São Paulo, para as catacumbas de São Sebastião, em Roma, no ano de 257.

Por isso, neste sábado, a igreja católica de todo o mundo celebra o dia do santo, considerado o responsável por controlar as chuvas, pelo povo do Nordeste. Pedro também é tido como o primeiro papa.

Pedro nasceu no final do século 1 a.C., na Palestina, e recebeu o nome de Simão. Antes de ser apóstolo, Pedro era pescador.

Um dos discípulos mais próximos de Jesus, foi o próprio Cristo que o deu o nome de Pedro, para indicar que ele seria a “pedra” sobre a qual ele ergueria sua igreja.