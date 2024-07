Priscila Senna e Bell Marques estão entre as atrações deste sábado - Foto: Jefferson Peixoto

Segundo dia de festa, o São João da Bahia vai levar ao palco do Parque de Exposições, neste sábado, 22, grandes atrações como Priscila Senna, Del Feliz, Gustavo Mioto, Papazoni, Bell Marques e Tierry.

Também devem se apresentar no Pranchão, Juliano Madeirada, Marquinhos Navais, Pra Casar e Will Coelho. O Coreto terá o show de Caique, Pedro Sampaio, Magnata, Beluco Sertanejo, Juliano Madeirada, Renan Pinheiro e Sarapatel com Pimenta.

A programação deste sábado começa a partir das 18h, com a apresentação da cantora Priscila Senna. Os portões do Parque de Exposições abrem às 17 horas.

Milhares de pessoas curtiram o São João no Parque de Exposições. A banda Limão com Mel encerrou a festa e movimentou o público com um repertório especial, com diversos hits, como "Anjo Querubim", "Porque Não Vê", "Pra Sempre", "Um Sonho de Amor", "De Janeiro a Janeiro" e muito mais.

Antes disso, se apresentaram o cantor Bruno Rosa, Filomena Bagaceira, Marcynho Sensação, Ana Castela e Clayton e Romário. No pranchão Berguinho, Vitinho, Dois Amores e TK Rei do Bar fizeram a alegria do povo. No Coreto, se apresentaram Rodrigão Cantor, Renatinho, Bimbinho, Edy Xote, Me Siga, Menina Faceira e Os Romeros.