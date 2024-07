Quadriculado e colorido: veja looks do público no São João do Centro

O casal Thiago e Cibele - Foto: Flávia Barreto | Ag. A TARDE

No Pelourinho, o São João está sendo bastante tradicional e o público veio pronto para curtir o arrasta-pé. O quadriculado, o colorido, a maquiagem caprichada e até os looks combinados estão em alta, tudo para viver a tradição junina com estilo.

>>> São João no Pelourinho: Um forró a cada praça

Falando em looks combinados, o casal Thiago e Cibele, juntos há seis meses, está mostrando uma conexão “de milhões”, combinando sem planejar:

"Foi aleatório. Primeiro, a gente escolheu o dele, depois escolhemos o meu. E aí nem nos ligamos que ia combinar. Não era para ser. Não era combinado", contou Cibele.

Segundo Thiago, sua noiva é a verdadeira "topa tudo", e o casal não podia deixar de curtir o São João do Pelourinho juntos pela primeira vez, já que o lugar é uma referência cultural e tranquilo.

Na noite de luar do Nordeste, não poderiam faltar as três Marias. Raquel Maria trouxe suas duas filhas, também chamadas Maria, para curtir o São João do Pelourinho a caráter:

"Então, é a primeira festa de São João delas. Eu queria uma coisa mais tradicional, então, fui atrás e achei. Botei a blusinha de frio por conta do vento, mas elas estão no tradicional de São João da Bahia".

As três Marias foram curtir a caráter | Foto: Flávia Barreto | Ag. A TARDE

Maria relembra sua infância em que viveu a mesma tradição com sua mãe."Minha mãe sempre trouxe isso pra gente. Sempre trouxe lembranças que guardamos até hoje da tradição junina", contou.



"É porque a gente já tem isso no sangue, né?", disse Rosângela, que trouxe seu filho Arthur na companhia do marido Alexandre. Moradores de Stella Maris, vieram todos a caráter. "Aqui é uma festa tradicional, né? Anual, então faz parte, né? Curtir o São João, né?".

A mãe do pequeno Arthur é do interior de Maragogipe e tem o carinho de apresentar ao seu filho toda a tradição nordestina.



"Aquela memória da festa boa, né? Do São João, dos fogos, de você vestir a caráter. Aquela coisa junina mesmo, do interior, onde você lembra que tem que comer o milho assado, amendoim, tomar o licor, soltar os fogos que as crianças adoram…Enfim, essa lembrança é boa", completou.

Arthur e sua família | Foto: Flávia Barreto | Ag. A TARDE

O Grupo A TARDE está transmitindo a festa ao vivo, em todos os circuitos, no canal do YouTube A TARDE Play. Assista:



*Sob supervisão de Bianca Carneiro