São João no Pelourinho: Um forró a cada praça

A paisagem de um dos principais cartões postais de Salvador está tomada por bandeirolas, balões e luzes que apontam que chegou a hora de celebrar a segunda maior festa da capital baiana. Os festejos do São João 2024 no Pelourinho começaram nesta sexta-feira, 21, e o que não faltou foi forró para a galera curtir.

Com um clima de romance e muita dança, o Centro Histórico aparentou ser uma cidade do interior do estado, encantando o público e atraindo muitas pessoas para os principais pontos da localidade, como o Largo do Pelourinho, a Praça da Sé e os largos Tereza Batista, Pedro Arcanjo e Quincas Berro D'água.

Na noite de estreia, o Pelô proporciona shows de grandes nomes da música brasileira, como Virgílio, Forró do Tico, Filomena Bagaceira, Xangai, Catuaba com Amendoim, Dan Valente, Pra Casar e muito mais.

Com tantas boas opções, que agradam crianças, jovens, adultos e a turma da melhor idade, o evento começou com o pé direito e tem sido bastante elogiado.

Em entrevista ao Portal MASSA!, Malu Pimentel, moradora da Pituba, contou o motivo de ter escolhido vir para o Pelourinho: "As atrações que o governo vem promovendo, de forma bem seletiva, bem distribuída, inclusive aqui dentro do Pelourinho, e a própria alegria da festa do Forró. Nós que não estamos viajando para outro lugar, no interior, achamos que o Pelourinho hoje é a melhor opção, dentre as outras que são oferecidas na cidade".

