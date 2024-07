Decoração do Pelourinho encanta público: “Estava ansiosa”

Pequena Maria Clara tirou várias fotos - Foto: Flávia Barreto | Ag. A TARDE

Quem passou pela festa do Pelourinho está vendo de perto o quanto a decoração está a caráter do clima nordestino. No Terreiro de Jesus, por exemplo, uma moldura rústica para fotos atrai crianças e adultos a conhecerem a tradição e registrarem memórias afetivas.

Tâmara trouxe sua filha Maria Clara, de dois anos e nove meses. A mãe da pequena já teve a oportunidade quando criança de viver a tradição junina. “Não podia ser diferente com ela”, diz.

Com Vanessa, 40 anos, não foi diferente. Moradora da Cidade Baixa, ela estava ansiosa pela decoração do Pelô, o qual considera ser o palco do São João “raiz". “Eu adoro o São João do Pelourinho. Quando eu não viajo, eu venho pra cá”.

“Eu amo a decoração junina. Vem de família, a gente decora a casa. Antigamente, a gente decorava a rua inteira. Eu fico esperando o ano todo essa decoração do São João do Pelô”, completou.

Cardoso veio para o festejo com a sua esposa Alana e com o pequeno Lourenço, de 10 meses. Eles também aproveitaram a decoração para registrar o primeiro ano do São João do filho. “Eu vim memorizar para ele já conhecer a tradição, a tradição que tanto eu, quanto a mãe gostamos bastante e que ele também possa gostar”, explicou.



Pelo visto o Cardoso também mantém um legado familiar e tem a sua festa preferida. “São João. A melhor festa do ano que eu gosto é o São João. Então, sempre acompanhei, todo ano, São João vem de uma paixão familiar”, completou o nordestino.

