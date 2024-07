São João: Centro Histórico atrai turistas de vários cantos do Brasil

Turistas se apaixonam pelo São João do Centro Histórico - Foto: Dara Medeiros | Ag. A TARDE

Com música boa, comidas gostosas e uma decoração encantadora, o Pelourinho se tornou um dos destinos preferidos dos baianos e soteropolitanos no São João. O sucesso dos festejos no Centro Histórico de Salvador é tão grande que também atraiu turistas de vários cantos do Brasil.

Gisele é do Rio de Janeiro e ficou surpresa ao se deparar com o São João de Salvador. Ela veio com o marido e um casal de amigos italianos, sem nem imaginar que a festa estaria acontecendo, e se alegrou com a boa surpresa.

"Eu estou achando muito divertido e muito bonito. Gostei muito e achei que Salvador está muito bonita", exaltou.



Acostumada com festas mais intimistas, Gisele adorou ver as praças do Centro Histórico enfeitadas e repletas de artistas: "No Rio é bem diferente. Tem quadrilha e festas mais íntimas, não tem assim festa na praça".

Ritmo que cativa

Nascida e criada no Mato Grosso do Sul, Daiana Sousa cresceu escutando sertanejo e só ouviu falar no São João com forró em quadrilhas de escola, muito raramente. Viajando ao Nordeste, ela teve a oportunidade de conhecer melhor as tradições juninas e o ritmo musical.

Daiana gostou tanto, que veio pela segunda vez celebrar o Sanju no Pelô só por causa do forró. "Aqui tem forró, forró pé-de-serra mesmo, não aquele estilizado, enfim, que é o que eu gosto", elogiou.

