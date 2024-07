Quina de São João 2024: confira como tentar a sorte

O sorteio da Quina de São João será transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube - Foto: Divulgação | Caixa

O sorteio da Quina de São João 2024 está marcado para o dia 22 deste mês, e poderá pagar o maior prêmio da história da loteria especial: R$ 220 milhões.

Até então, o maior prêmio da história do sorteio havia sido em 2023, quando atingiu a marca de R$ 216,7 milhões.

Vale lembrar que o montante da Quina de São João 2023 não quebrou somente o recorde de valor. O prêmio foi dividido apenas entre oito apostadores, levando cada um a incrível quantia de R$ 27.098.455,57.

Onde apostar na Quina de São João?

Para quem tem interesse em testar a sorte, os bilhetes podem ser adquiridos em casas lotéricas autorizadas ou por meio da internet, no site oficial da Caixa Econômica Federal, ou pelo aplicativo Loterias Caixa.

Para realizar a compra dos bilhetes online, é necessário ter cadastro no site da Caixa e ser maior de 18 anos, de acordo com as regulamentações legais de apostas no país.

Da mesma maneira que nos sorteios habituais, a aposta mínima, composta por cinco números, tem o custo de R$ 2,50. E quanto mais números forem escolhidos, maior será o valor da aposta. Entre as opções para realizar as apostas, estão:

Modo tradicional: escolha de cinco a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. Caso prefira, o sistema pode escolher os números para você através da “Surpresinha”;

Apostas múltiplas: basta escolher mais números do que a aposta mínima. As chances de ganhar aumentam;

Bolão: em um bolão, você divide o custo da aposta e, consequentemente, o prêmio, com outros jogadores. Isso permite que você participe com mais números, aumentando suas chances de ganhar sem ter que gastar muito dinheiro.

O sorteio da Quina de São João será transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube. Você também pode acompanhar o resultado nos sites da Caixa Econômica Federal.