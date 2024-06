São Desidério tem João Gomes e Barões da Pisadinha neste sábado

- Foto: Divulgação

O segundo dia do São João do Sítio Grande, no município de São Desidério acontece neste sábado, 15.

A festa tem início a partir das 21 horas com a dupla local Cláudio e Mateus. O circuito recebe ainda o cantor João Gomes, que leva o piseiro e o forró de vaquejada ao público.

Em seguida os Barões da Pisadinha vão embalar os foliões. Para fechar a festa, Canários do Reino promete agitar e fazer o público dançar agarradinho.