São João de Macaúbas anuncia programação | A TARDE

Foram divulgadas as atrações do São João de Macaúbas. Além da festa pública, promovida pela prefeitura, a cidade possui ainda três blocos juninos. Os festejos começarão no dia 1º de junho, com atividades nos bairros e comunidades rurais.

Já o evento principal será entre os dias 20 e 23 de junho na Praça de Eventos. Entre as atrações confirmadas estão os cantores Tarcísio do Acordeon, Pablo e Guilherme Silva, além das bandas Mastruz com Leite, Desejo de Menina, Limão com Mel, Trio da Huanna, entre outras.

Confira as atrações do São João de Macaúbas 2024:

Mastruz com Leite

Pablo

Tarcísio do Acordeon

Forró Desejo de Menina

Limão com Mel

Guilherme Silva

Trio da Huanna

