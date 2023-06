São João terá investimento de quase R$ 8 milhões em segurança pública

O governo do Estado da Bahia realizou o lançamento oficial do São João 2023, nesta terça-feira, 6, no Parque de Exposições, em Salvador. Durante o evento, o secretário de segurança pública, Marcelo Werner, falou sobre as ações da pasta para o controle preventivo e repressivo nos festejos.

"Nós vamos trabalhar com cerca de 24 mil profissionais de segurança pública, entre policiais e bombeiros. Nos centros de maior concentração de pessoas, vamos utilizar mais tecnologia, que chamamos de Centro de Controle Móvel, além das plataformas de monitoração elevadas. Isso é um planejamento que a gente já vem fazendo desde o início do ano. Alguns dos centros contarão com câmeras de reconhecimento facial".

Werner também revelou o valor de investimento do governo na área da segurança pública durante o São João de Salvador e do interior do Estado. Serão R$ 7,7 milhões, empregados no policiamento nas 244 cidades onde ocorrerão eventos.

"Haverá um investimento total de quase R$ 8 milhões. No São de Salvador e no interior do Estado terá a ativação do Centro de Comando e Controle, envolvendo a participação de 15 órgãos estaduais e municipais. Tudo isso para garantir maior segurança em Salvador e no interior do Estado".

Conforme a SSP-BA, mais de 700 câmeras de videomonitoramento, sendo 153 inteligentes com análise dos pontos faciais, estarão espalhadas em áreas estratégicas dos quatro principais pontos de evento da capital, nos municípios da Região Metropolitana de Salvador e em cidades do Inteiror baiano.

Plataformas de Observação Elevada serão direcionadas para municípios estratégicos com grande concentração de público para ampliar ainda mais o alcance da tecnologia.