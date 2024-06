Segunda noite de shows no Parque começa com sofrência

Cantor fez mistura de repertórios - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

A segunda noite de shows do São João no Parque de Exposições, em Salvador, começou com muita sofrência nesta sexta-feira, 14.

A programação foi aberta com show de Netto Brito. O cantor animou o público com uma mescla de sofrência e outros sucessos dos paredões.

E nem a chuva atrapalhou o público, que, aos poucos, foi ocupando a plateia. Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), o fim de semana na capital baiana vai ter o céu parcialmente nublado, com chuvas fracas a moderadas, a qualquer hora do dia. As temperaturas devem variar entre 22ºC (mínima) e 30ºC (máxima).

O órgão também informou que as chuvas são causadas pela atuação de um sistema de baixa pressão (cavado) associado aos ventos úmidos do oceano Atlântico.

Grade mudou

Vale lembrar que a grade da festa nesta sexta passou por uma mudança no horário das atrações. A principal alteração foi com o É O Tchan!, que passou a ser a penúltima atração da noite.

Com entrada gratuita, os portões da festa foram abertos às 17h e tem previsão de fechamento à 0h.

Confira a nova ordem de apresentação:

Palco

-Netto Brito

-Durval Lellys

-Igor Kannário

-Nadson O Ferinha

-É o Tchan!

-Solange Almeida

Pranchão

-Fábio Carneirinho

-Guig Ghetto

-Pericles e Leonardo