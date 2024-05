Sete festas privadas de São João canceladas na Bahia | A TARDE

Tão tradicionais quanto as públicas, algumas festas privadas juninas bastantes procuradas no interior da Bahia foram canceladas.

Em 2024, eventos como Forró do Piu-Piu, Forró do Lago, Sfrega e Brega Light, que frequentemente lotavam espaços de shows, anunciaram cancelamentos ou, às vésperas do São João, ainda não confirmaram suas edições.

Alguns dos organizadores justificaram os cancelamentos devido ao aumento do número de eventos realizados pelo governo e prefeituras, além dos altos cachês cobrados pelos artistas.

Confira as festas de São João privadas canceladas:

1- Forró do Sfrega (Senhor do Bonfim)

O Forró do Sfrega, uma das festas privadas mais populares do interior da Bahia, realizada anualmente em Senhor do Bonfim, foi cancelada em 2024. Em abril, Paulinho Sfrega, fundador e organizador, anunciou o cancelamento em uma carta aberta.

“Nossa jornada foi marcada por grandes conquistas, e uma delas foi trazer as melhores atrações para enriquecer ainda mais nossa experiência. No entanto, este ano nos deparamos com um desafio único onde lutamos incansavelmente para reverter essa situação, porém sem êxito: as principais atrações que sempre nos encantaram estão comprometidas com outras agendas, contratadas pelas prefeituras do nordeste inteiro para os festejos juninos. Juntos, atravessamos 24 anos de história e conquistas, e nosso espírito vitorioso nos guiará para um futuro brilhante. Nos vemos em 2025, prontos para escrevermos juntos mais um capítulo inesquecível na história do Sfrega", afirmou ele.

2- Forró do Piu-Piu (Amargosa)

Realizada na Fazenda Colibri, a festa foi cancelada em 2023 e não há informações sobre a edição deste ano.

3- Forró do Bosque (Cruz das Almas)

Tradicional desde os anos 2000, a última edição ocorreu em 2022. Desde então, não há informações sobre a realização futura.

4- Brega Light (Ibicuí)

Outro grande evento cancelado em 2024 foi o Brega Light, um dos eventos responsável por colocar Ibicuí na rota junina mais badalada da Bahia. "Em 22 anos de vida, superamos uma pandemia, recebemos mais de 180 mil foliões. Com muita tristeza no coração e a certeza de que todos os esforços foram feitos, confirmamos que não teremos uma edição em 2024", afirmou, em nota, a assessoria da festa.

5- Forró do Lago (Santo Antônio de Jesus)

Cancelada desde 2023, quando seriam atrações como João Gomes e Bell Marques. Não há informações sobre a realização deste ano.

6- Forró Coffee (Itiruçu)

Ainda sem confirmação para 2024. A última edição ocorreu em 2023 com Xand Avião e outros artistas.

7- Forró do Bongo (Alagoinhas)

Também sem edição confirmada para 2024, o Forró do Bongo teve, em 2023, shows de Nadson O Ferinha, Léo Santana, Nattan, Tierry e Iguinho e Lulinha.

