Sheuba e Thiago curtem 'Sanju' no Parque de Exposições só no 'love'

Casal está prestigiando o São João de Salvador - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um dos casais mais 'brocadeiras' e queridos das redes sociais, Sheuba e Thiago, estão "on" no São João do Parque de Exposições. Neste domingo, 23, o casal bateu um papo com o Portal Massa!, onde contaram sobre suas expectativas e animação para este dia de shows.

Sheuba revelou sua ansiedade para assistir ao show de Luan Santana, gerando uma "drzinha" (na brincadeira, obviamente) entre o casal. Thiago também revelou os planos dos dois para os festejos juninos.

"Se depender dela, a gente não para, quer curtir desde o dia 22 até o dia 30", brincou o comediante, que vai ao Parque se divertir e se emocionar ao som de cantores como Tarcísio do Acordeon e o próprio Luan Santana.

Veja o vídeo:

