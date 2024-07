Shows gratuitos animam "Arraiá do Coração" no Shopping Piedade

São João vai ser de muita tradição no Shopping Piedade - Foto: Divulgação

O São João vai ser de muita tradição no Shopping Piedade. Este ano, a programação do Arraiá do Coração segue até o dia 29, com atrações como Colher de Pau, Alex e Camargo, Forró Lá de Casa, Confraria do Forró, Majestosos do Forró e muito mais. Tem também o agito diário do Trio de Forró Neto de Procópio, além da apresentação da quadrilha na próxima terça-feira, 25.

No sábado, 22, a Cia. Vem Brincar fará a Parada de São João com personagens e no dia 29, Tia Leide vai divertir a criançada no último dia de evento. De acordo com o superintendente do empreendimento, Pablo Vieira, o Shopping Piedade foi o primeiro a investir no Arraiá Junino e até hoje preserva a tradição.

“O Arraiá do Coração é sempre preparado nos mínimos detalhes para que os clientes possam ter as melhores experiências. Também é o período de boas expectativas de incremento de fluxo e vendas, pois é o momento de renovar os looks para aproveitar o São João. Buscamos potencializar a divulgação nos mais variados meios de comunicação, como outdoor, busdoor, rádio, metrô e Internet, para atrair o público”, afirma.

Para completar, aos sábados, a digital influencer Naiara Pena, da @oxenai, seleciona diversos achadinhos em promoção para o São João com divulgação em tempo real nas redes sociais do shopping - Instagram e Facebook. “Pensamos em todos os detalhes para proporcionar as melhores experiências aos clientes. Inclusive, a decoração tem vários pontos instagramáveis para os registros fotográficos”, conclui o superintendente, Pablo Vieira

Funcionamento alterado

No domingo e na segunda-feira, dias 23 e 24, o Shopping Piedade estará fechado, retomando a programação do São João de 25 a 29, com atrações como Colher de Pau, Majestosos do Forró, Billial do Forró, Confraria do Forró e outros.