Silvanno Salles agita público com arrocha e outros ritmos no Parque

- Foto: Denisse Salazar | Ag. A Tarde

Como de costume, o cantor Silvanno Salles agitou o público com muito arrocha neste domingo, 30, no Parque de Exposições, em Salvador.

Bastante emocionado, o fã Tassio Levi, de 18 anos, trouxe um cartaz para o cantor e expressou a alegria de poder ver o artista tão pertinho.

“Eu sou muito fã dele, desde 9 anos de idade. Amo muito ele, quero que ele me veja. Vai ter muito choro, muita emoção aqui com ele. Trouxe um cartaz dizendo que sou muito fã dele e quero que ele me note”, disse ele, ao Portal MASSA!.

Silvanno agitou o público presente com diversas musicas famosas, como “Sinal”, “Perna Bamba”, um dos hits do Carnaval, “Dependente” e outras.

Confira fotos do show.

Acompanhe a transmissão:

<iframe width="868" height="489" src="https://www.youtube.com/embed/r_AnevKWRWA" title="AO VIVO | LUAN SANTANA, MARCOS E BELUTTI, TARCÍSIO DO ACORDEON E MAIS NO #SÃOJOÃO DA BAHIA 2024" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>