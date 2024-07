Silvano Salles: "Quem acha que vai só curtir arrocha, está enganado"

- Foto: Denisse Salazar | Ag. A Tarde

Silvano Salles prometeu fazer uma mistura de ritmos durante seu show no Parque de Exposições neste domingo, 30. O artista afirmou que, além de arrocha, vai apresentar ao público outros gêneros musicais.

LEIA TAMBÉM

J.M Puxado revela superstição com terço: "aconteceram algumas coisas"

"Misturando o forró com arrocha, com o piseiro, com a lambada, meu show hoje vai ser eclético. Quem veio pra cá achando que vai só curtir arrocha, está enganado. Vai ser arrocha, mas vai ter também piseiro, uma lambadinha", afirmou ele durante entrevista ao A Tarde.

Ele afirmou ainda que se sente feliz em poder transmitir sua música e alegria para mais pessoas após a participação de Davi no BBB.

"Quem acompanha a minha carreira sabe que nós estamos no mercado há alguns anos. A minha primeira música de sucesso foi em 2003, quando eu lancei 'Eu tô carente, eu tô, eu tô carente do seu amor'. E aí, de lá pra cá, o trabalho não parou. Nós lançamos vários hits. Eu fico muito feliz por poder representar o nosso Arrocha, não só no estado da Bahia, como em todo o Brasil", contou ele, que falou ainda sobre a passagem pela Europa.

"Nós tivemos na Europa, foi um sucesso, agora em abril. E já tem data marcada também para a gente fazer a nossa primeira turnê nos Estados Unidos, que vai ser de 14 a 29 de setembro. E já está marcada também a nossa próxima turnê na Europa, que vai ser de 4 a 14 de outubro. Então, dos Estados Unidos já vai direto para a Europa, nem passa aqui pela Bahia".

Confira a transmissão: