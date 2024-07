Torcedores curtem São João no Parque preocupados com a dupla Ba-Vi

- Foto: Bruno Dias

Os shows no Parque de Exposições em comemoração ao São Pedro seguem a todo vapor e, apesar da folia, torcedores da dupla BAxVI não conseguem deixar de pensar em seus times do coração.

Em lados opostos da tabela, o Bahia e o Vitória tem passado por um misto de emoções neste Brasileirão Série A. O Bahia, que jogou às 16h contra o São Paulo, deixou o tricolor Epitacio Souza Santos, de 67 anos, desapontado com a derrota. Entretanto, as alegrias foram retomadas com a alegria dos shows no Parque.

"To meio chateado, mas faz parte do jogo. O Bahia está praticando um bom futebol, o time está encorpado, falta algumas peças para ajustar, mas está bem. Acredito, sim, no Bahia, o trabalho de Rogério Ceni está sendo bem reconhecido, falta algumas peças para ajustar, mas está bem”, declarou o torcedor.



Já o rival Vitória seguiu a mesma linha do Esquadrão e tropeçou na partida deste domingo pela Série A contra o Athletico Paranaense. Apaixonado pelo Leão, o rubro-negro Denisson Santana não se abateu com a derrota e demonstrou confiança na equipe para almejar grandes coisas nesta Série A.

“Eu já vim tranquilo porque a sardinha perdeu né. Mas o Leão também tomou pau, mas tá certo, tá fora da zona, tá tudo certo. A campanha da vitória agora se mantém na série A, não está na zona, está de boa, mas quem sabe alcance uma Libertadores ou Sul-Americana”, disse.

