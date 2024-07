Trânsito na BR-324 segue lento por causa da saída para o interior

De acordo com a Via Bahia, mais de 370 mil veículos devem passar pela rodovia durante o período festivo - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O fluxo de saída de Salvador para as cidades do interior baiano gera lentidão na BR-324. O movimento ocorre por causa das viagens que têm como destino os festejos do São João pela Bahia.

A VIABAHIA, que administra a via, divulgou os trechos com congestionamento. Confira:

- Simões Filho a Sebastião do Passé;

- Santo Amaro a Amélia Rodrigues;

- Conceição do Jacuípe a Feira de Santana.

O São João costuma atrair diversas pessoas para as cidades do interior do estado. Com isso, do último dia 19 até 25 de junho, a VIABAHIA prevê diferentes cenários de movimentação na BR-324. De acordo com a concessionária, mais de 370 mil veículos devem passar pela rodovia durante o período festivo. Isso corresponde a um crescimento de cerca de 34% no fluxo de veículos, em comparação com dias convencionais.

Com o aumento da demanda, a VIABAHIA disponibiliza "papa-filas" ao longo de seis dias de operação, de quinta a terça-feira. Os profissionais fardados e devidamente identificados abordarão os veículos nas filas, oferecendo a oportunidade de pagamento antecipado do valor da tarifa. O objetivo é fornecer mais agilidade na travessia pelas cabines.