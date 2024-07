Trecho da BR-324 é liberado após acidente com derramamento de diesel

Acidente com caminhão-tanque e carro derramou diesel em uma das pistas da BR-324 - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Após estar interditado por cerca de 11h, o trecho da BR-324 entre as cidades de Tanquinho e Feira de Santana foi liberado na tarde deste sábado, 22, de acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O bloqueio foi realizado por conta de um acidente entre um carro e um caminhão-tanque que transportava diesel, por volta de 6h.

Ainda segundo a PRF, o fato ocorreu no KM 486 da rodovia, após uma colisão entre os veículos envolvidos. A rodovia é um importante acesso a cidades com festas tradicionais de São João como Tanquinho, Riachão do Jacuípe, Senhor do Bonfim, Capim Grosso, Jacobina e Petrolina.

Devido a interdição nesta parte da BR-324, os motoristas foram orientados a seguirem sentido BR-116 Norte até a cidade de Serrinha para seguirem viagem aos destinos.