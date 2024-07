Veja como está a decoração de São João no Pelourinho

Preparo para o festejo junino em Salvador - Foto: Divulgação | Sufotur

As preparações para os festejos juninos em Salvador já estão quase prontas. No Pelourinho, a festa acontece de 21 a 24 de junho no Quincas Berro D’Agua, Pedro Arcanjo, Tereza Batista, Largo do Pelourinho e Terreiro de Jesus

Para reforçar a grandiosidade dos festejos juninos na Bahia com o tema "O Maior do Mundo é Nosso" deste ano, a decoração dá destaque a elementos tradicionais como balões, bandeirolas, luminárias, bonecos gigantes e também xilografias de cordel.

Quem decidir curtir por lá vai se deparar com um globo estilizado de quatro metros de diâmetro em forma de arcos circulares iluminado, localizado no Largo do Pelourinho.



A decoração não para por aí. Um portal de entrada com 6m x 7,5m, bandeirolas coloridas e um globo terrestre de três metros adornado com a arte de uma sanfona iluminada por mangueiras de LED, no Cruzeiro de São Francisco, são apenas algumas das atrações. Também não faltarão conjuntos de flores e bonecos gigantes de 3,5m, retratando músicos tocando sanfona, triângulo e zabumba, todos espalhados pelos pontos-chave da festa.

Também foram instalados postes com balões de 3m x 1,6m forrados em tecido e iluminados com fitas de cetim, além de bandeirolas coloridas e em verde e amarelo.

O São João da Bahia no Pelourinho é uma realização do Governo do Estado da Bahia por meio da Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia (SUFOTUR) e conta com o patrocínio da Caixa e Governo Federal.

