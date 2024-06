Werner: "Segurança no São João terá inteligência robusta" | A TARDE

Pouco mais de 22 mil policiais militares, civis e peritos, além de bombeiros, vão atuar nos festejos de São João promovidos na capital baiana, na Região Metropolitana de Salvador e no interior do estado. O planejamento foi apresentado na noite desta terça-feira, 28, no Parque de Exposições, em Salvador, durante o lançamento oficial da festa.

As Forças Estaduais desempenharão ações ostensivas, investigativas e de inteligência, além de resgates e vistorias em 325 cidades baianas. Serão investidos R$ 26 milhões pelo Governo do Estado para atender baianos e turistas.

Ao Portal A TARDE, o secretário de Segurança Pública da Bahia (SSP), Marcelo Werner, afirmou que a operação São João está praticamente pronta. Ele destacou o uso da inteligência, especialmente, via tecnologia de Reconhecimento Facial para prevenir e coibir delitos.

“É uma grande diretriz nossa, o uso da inteligência, da inovação e da tecnologia. Então, em alguns locais a gente vai fazer ações de inteligência anteriormente, nós vamos monitorar com policiais velados os principais centros, as cidades que a gente sabe que costumeiramente tem uma maior concentração de pessoas, sejam baianos, sejam turistas. Então, nós faremos um planejamento de inteligência robusto. Serão mais de 450 câmeras espalhadas de reconhecimento facial, que cada vez mais a gente vem implementando e tendo sucesso na captura de pessoas foragidas da Justiça”.

Monitoramento completo

De acordo com a SSP, as 454 câmeras estarão posicionadas nos acessos das cidades com eventos e nas praças que recepcionarão festas. Os equipamentos estarão posicionados também nos Portais de Abordagem, buscando localizar foragidos da Justiça. Plataformas de Observação Elevada (POE) ampliarão o monitoramento.

“Algumas das cidades nós teremos uma plataforma de observação elevada, aquele local a gente consegue fazer o monitoramento 360 graus daquela área ali de realização do evento e a gente vem trabalhando também com uma integração muito grande com os municípios”, afirmou Werner.

No Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), 16 instituições estaduais, federais, municipais e privadas atuarão em rede ininterrupta, diminuindo o tempo de resposta para possíveis ocorrências.

“Todo ano a gente pega e revisa a operação do ano anterior, vê o que pode ser melhorado, onde faltou, onde a gente tem que investir mais e incrementar novidades que vêm dando resultado nos grandes eventos. A Bahia é uma grande referência em segurança de grandes eventos, com um policiamento especializado, engajado, próximo dos meios de comunicação, dos municípios e da comunidade. E, lógico, a gente sempre pede a colaboração, que todas as pessoas venham na paz, venham curtir e confiem nas forças de segurança para que a gente possa ter um ótimo São João em 2024", completou o secretário.

