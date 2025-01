SDE assume vanguarda ao implementar comitê de governância social

- Foto: Divulgação SDE

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado da Bahia (SDE) assumiu vanguarda ao implementar Comitê ESG (Environmental, Social, and Governance) nesta quarta-feira, 18.

A ação está conectada com a agenda mundial e será fundamental para que o estado assuma o pioneirismo da pauta. A portaria de número 22, criando o comitê, foi assinada pelo gestor da pasta, Angelo Almeida, levando em consideração a necessidade de institucionalizar práticas de sustentabilidade, responsabilidade social e governança corporativa. O ato foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) do dia 05 de dezembro.

“Fizemos a instalação do nosso Comitê ESG, para nos conectarmos com o que o mundo está pedindo, responsabilidade ambiental, governança e sobretudo o cuidado social, que o estado deve ter. Vamos implementar um processo inovador, com a capacidade de colocar o estado da Bahia como protagonista mundial. Vamos a partir de agora, vamos atender as empresas e colocar a agenda ESG na mesa, para que todos os investimentos implantados na Bahia sejam aderentes com essa pauta”, afirma Angelo Almeida, secretário da pasta.

De acordo o presidente do comitê, Eugênio Badaró, a comissão estará à disposição do estado, auxiliando inclusive, na implementação de novos comitês por meio das demais secretarias. "Somos pioneiros no país. A construção do Comitê ESG na SDE significa a espinha dorsal. Todas as políticas públicas de ESG, sustentabilidade e de apoio às empresas que aqui chegam vão passar a nos ouvir. Nossa ideia é que os poderes público e privado trabalhem de forma harmônica. Estaremos ainda à serviço de todas as secretarias, auxiliando na montagem de novos comitês”, explica Eugênio que ainda declarou surpresas para 2025, a exemplo do workshop que reunirá empresas, gestores municipais e membros do poder estadual para abranger todo o estado na edificação da Agenda Mundial Sustentável.

Arlinda Coelho, gerente de Meio Ambiente e Responsabilidade Social da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), parabenizou a iniciativa. “A SDE é uma grande articuladora do desenvolvimento econômico do estado e não podemos falar em desenvolvimento sem pensar em ESG, que é o social, ambiental e a governança, envolvendo a questão econômica. Enquanto Federação das Indústrias estou muito feliz de ver a SDE engajada na proposta, em alinhamento com as diretrizes da própria FIEB, porque juntos podemos mobilizar o segmento industrial, que tem essa consciência de que é importante promover a industrialização e o desenvolvimento, pautado em bases sustentáveis”, diz.

Leia também:

>> Discussões sobre sustentabilidade na mineração marcam II Fórum CBPM

>> SEC e diretoria do Grupo A TARDE celebram Encontro Estudantil

>> Jerônimo antecipa o salário dos servidores públicos em dezembro

O gerente Regional da Câmara Americana de Comércio para o Brasil, Pedro Dornas, destacou a importância da comunicação promovida primariamente pela secretaria e a iniciativa privada na construção do cenário baiano. "É essencial que haja essa comunicação entre os entes públicos e empresas privadas, principalmente, capacitando as micro e pequenas empresas, que é a força motriz do nosso estado. Então, acredito que esse movimento é muito oportuno por todas as forças em que a Bahia vem vivendo e nada melhor que contar com o Governo do Estado da Bahia nesse apoio", afirma.

Comitê ESG

Segundo a portaria, o Comitê terá mandato de doze (12) meses, podendo ser renovado a critério do Gabinete da SDE. Como presidente da comissão, foi nomeado Eugênio Badaró, da Superintendência de Desenvolvimento e Monitoramento de Empreendimentos (SUDEM), que atuará junto com José Albuquerque, secretário do Comitê. Com formação em Gestão Ambiental, Eugênio integrou a primeira turma de Peritos Ambientais do Estado da Bahia.

Também foram nomeados como membros do comitê, os servidores Amanda Silva (representante da SUAD); Jaílson Araújo (representante da Diretoria Geral); Rafaela Lopes (representante do Gabinete do Secretário); Leandro Teive (representante da APG); e George Oliveira (representante da SUDEM).