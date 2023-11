Seap suspende visitas após fuga de presos da Penitenciária Lemos Brito | A TARDE

A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (SEAP) informou na manhã desta segunda-feira, 23, que as visitas estão suspensas no Complexo Penitenciário da Mata Escura, após sete homens fugirem do Módulo V, da Penitenciária Lemos Brito (PLB), no sábado, 21.

A Seap declarou ainda, em nota, que continua trabalhando nos procedimentos internos, bem como em ações integradas com a Inteligência da SSP, na busca dos presos. Uma sindicância foi aberta para apurar as circunstâncias da fuga.

A pasta reiterou que "não procede a informação de tentativa de fuga em massa, noticiado por alguns veículos de comunicação".