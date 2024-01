SEC oferece atividades de arte, cultura e lazer para estudantes | A TARDE

A Secretaria da Educação da Bahia (SEC), visando oferecer momentos de lazer, aprendizado e descontração, abre as escolas da rede estadual durante as férias dos estudantes. Trata-se do projeto Férias na Escola com mais Sabor e Saber, que a SEC vai realizar de 10 a 31 deste mês, com a proposta de fortalecer o vínculo e a participação estudantil, a partir do potencial artístico e cultural de cada localidade. A portaria que institui o projeto foi publicada pela SEC, no Diário Oficial do Estado deste sábado, 6.

A iniciativa segue a orientação metodológica do Educa Mais Bahia, programa implementado pela SEC que já oferta oficinas educativas durante o ano letivo, envolvendo toda a comunidade escolar. A ação será desenvolvida de forma articulada com outras secretarias estaduais, a exemplo das pastas de Cultura, Justiça e Direitos Humanos e Desenvolvimento Social e de Saúde.

A portaria publicada no DOE garante que os municípios poderão utilizar os ônibus de transporte escolar ofertados pelo Estado para o deslocamento dos estudantes participantes do projeto.

Os interessados em participar do projeto devem procurar a escola onde estuda para fazer a inscrição na segunda-feira, dia 8, e na terça, dia 9 de janeiro. A estimativa é que o projeto acolha mais de 110 mil estudantes dos 27 Núcleos Territoriais de Educação (NTEs), com a realização de oficinas em cinco diferentes eixos: Cultura Corporal, Arte e Cultura, Saúde e Bem-Estar, Esporte e Lazer e Recomposição de Aprendizagem. As atividades vão acontecer de 7h às 13h, período em que será oferecida, também, alimentação para todos os participantes, com duas refeições diárias.



Ao fazer a inscrição na escola, o estudante deve escolher a atividade de sua preferência e solicitar a vaga disponibilizada pela escola.