Secretária confirma interesse em compra de vagões do VLT

A secretária estadual de Desenvolvimento Urbano Jusmari Oliveira (PSD) confirmou o interesse, como noticiado por A TARDE, na compra de vagões do VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) do Mato Grosso.

Segundo ela, que teve uma reunião com o governador Jerônimo Rodrigues (PT) na tarde desta quarta-feira, 30, para discutir o assunto, a possibilidade do governo estadual assumir a construção do novo modal do Subúrbio Ferroviário de Salvador.

“É uma possibilidade, queremos muito obter esses trens, iria adiantar muito o nosso projeto do VLT, mas depende do TCU, que está intermediando a negociação. É bem provável que dê certo. Dando certo, para nós, será uma vantagem enorme”, pontuou.

"Já estamos finalizando a proposta de projeto, terminando já as propostas de modelagem de licitação, para que o governador decida. Vamos apreciar se vai ser PPP, concessão ou obra pública. Nós estamos preparando o projeto, de forma que o governador possa decidir e lançar a licitação da forma que ele achar melhor para o governo”.

Como já noticiado por A TARDE, um grupo de trabalho (GT) do Tribunal de Contas da União (TCU) foi criado para cuidar do assunto em parceria com o Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA) e do Tribunal de Contas do Mato Grosso (TCE-MT), além da Secretaria da Casa Civil de ambos os estados.

Os equipamentos do VLT mato-grossense, sobre os quais ainda não se tem informações relativas aos valores para a potencial aquisição, foram adquiridos em 2013 para um projeto de VLT que jamais saiu do papel.

Expansão do Metrô

A secretária também falou ao A TARDE sobre o projeto de expansão do Metrô de Salvador, que já teve os estudos iniciados para uma possível ampliação da malha até o Campo Grande.

De acordo com ela, os estudos técnicos já foram aprovados pelo governador e agora estão sendo conduzidos pelas equipes responsáveis.

“A Expansão Sul não está pronta. Ainda estamos terminando estudos, mas está definido já que vamos tocar até o Campo Grande. Já foi autorizado pelo governador. A gente já apresentou pré-proposta, pré-projeto, mas ainda estamos concluindo estudos, porque aquela parte topográfica é um pouco complicada. Mas está definido que vamos tocar”.

Já a sonhada expansão até a Barra pode ter um outro destino com a implantação de uma outra malha de VLT que ligue o Campo Grande até a região da Orla. Mas, de acordo com a secretária, são apenas conjecturas e qualquer projeto envolvendo a região ainda passará pelos trâmites iniciais.

“A parte até a Barra, ainda não está definida. Não tem nada certo. Por enquanto, será até o Campo Grande”.