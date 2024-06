Secretário da Petrobras discute desenvolvimento nacional através da transição energética

Workshop Bahia Estado Sede do Refino Verde no Mundo, em Salvador - Foto: Isabela Cardoso | Ag. A TARDE

Pietro Mendes, Secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e Presidente do Conselho de Administração da Petrobras, abordou, nesta segunda-feira, 10, uma série de possibilidades e metas para o desenvolvimento nacional através da transição energética.

Mendes pontuou a importância da cooperação técnica e tecnológica no desenvolvimento sustentável da indústria, enfatizando a necessidade de harmonização dos critérios de sustentabilidade.

“Cada país acaba adotando critérios diferentes pra dizer que aquela biomassa é produzida de forma sustentável. A gente tem esse problema também na questão do hidrogênio e se nós tivermos tantas restrições como hoje temos, passe ao grande desafio que tem de substituição de derivados de petróleo, essa é a missão que se torna praticamente muito impossível com tantas restrições pra se dizer o que é uma biomassa sustentável, o Brasil tem atuado nesse sentido”, explica o secretário.

Pietro esteve presente no Workshop Bahia Estado Sede do Refino Verde no Mundo, em Salvador, como palestrante do painel 8.

Sobre os avanços recentes na produção de biocombustíveis, Mendes destacou o aumento histórico do teor de biodiesel para 14% em março deste ano, em comparação com os 10% registrados em dezembro de 2022. Ele ressaltou que essa medida visa fortalecer a agricultura familiar e promover uma distribuição mais equitativa da produção de biodiesel em todo o país.

“A agricultura familiar acabou se desvirtuando ao longo do tempo, ela é associada à produção de biodiesel. Ficou muito concentrada no Rio Grande do Sul, 85% da matéria-prima veio do RS. Então, a ideia é uma retomada com o aumento do teor do biodiesel e do diesel. É uma destinação específica para semiáridos do norte e demais regiões do Nordeste, esse ano 10%, ano que vem 15%, em 2026 é 20% da compra da matéria-prima para produção de biodiesel vindo da agricultura familiar”, descreve.

Metas decenais

Durante a palestra, Mendes enfatizou as metas decenais estabelecidas para o desenvolvimento nacional e a geração de empregos e renda. Ele citou o RenovaBio, programa que visa reduzir a intensidade de carbono da matriz de combustíveis em 10% até 2030, alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, como um marco significativo na agenda nacional de energia.

Além disso, o secretário abordou também outros programas estratégicos, como o programa Nacional de Hidrogênio, o programa Combustível para o futuro e o programa Gás para Empregar.

“Em relação ao programa Combustível do Futuro, a expectativa é que essa semana o senador Veneziano coloque o relatório dele sobre o programa. Já foi aprovado na Câmara dos Deputados o relatório do deputado Arnaldo Jardim, com uma votação expressiva. Substituição do Preço de Paridade Internacional, o PPI, para diesel e gasolina para preço de competitividade interna, muito importante para a estabilização do nosso país. O programa Gás para Empregar, a gente sabe da dificuldade de várias indústrias e, aqui estando na FIEB, não poderia deixar de falar do preço do gás natural no país, a gente tem que aumentar a oferta de gás”, completa Mendes.